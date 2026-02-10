Този вторник домакин в „Черешката на тортата“ ще бъде актьорът с неизменна усмивка и неповторимо чувство за хумор и финалист в последния сезон на Hell’s Kitchen – Даниел Пеев-Дънди.

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Той е готов да даде всичко от себе си, за да получи бленувания плакет от шеф Манчев. Дънди ще посрещне гостите в ергенския си апартамент, а продуктите, с които ще подготви ястията за своята вечеря ще бъдат пресни и качествени. Менюто, с което ще опита да впечатли компанията от професионални готвачи, включва: домашна руска салата с ябълки по семейна рецепта, разядка с крема сирене, патладжан и чесън, сезонна зимна салата с печена тиква, зеленолистни, грилована ябълка и синьо сирене, основното ще бъде нестандартно приготвено свинско с кисело зеле, а десертът – магически кейк.

Традиционно Аше Пармантие и шоколадов мус от Тома Никифоров в „Черешката на тортата“

Изненадата, с която Дънди ще смае гостите – е смел поглед в бъдещето. Какво казват таро картите за бъдещето на звездната компания, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова