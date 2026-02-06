В последния ден от седмицата зрителите на „Черешката на тортата“ ще надникнат в света на eдин от най-успешните джудисти с български корени в историята на Белгия. Многократният медалист от европейски и световни първенства Тома Никифоров подхожда към вечерята като шампионат, който планира да спечели. Освен силата, която очевидно притежава домакинът се нуждае и от техника. Роденият в Брюксел в българско семейство Тома тази вечер решава да комбинира различни кулинарни традиции в менюто си. Освен с участие на 3 Олимпийски игри, той може да се похвали като победител в белгийско телевизионно риалити. Джудистът признава, че рядко стъпва в кухнята и е оставил това задължение на съпругата си.

Твърдо решен е да се постарае и да се представи на ниво с международното си меню. Стартира с две салати – зелена с нар, круши и авокадо и втората ще е вариант на шопска салата. За предястие сервира риба тон, а за Наталия подбира пресни скариди. Основното е традиционно френско ястия Аше Пармантие (Hachis Parmentier, което е версия на Овчарския пай). Десертът му ще е силно калоричен – шоколадов мус.

Тома получава помощ от приятел в кухнята, който влиза в ролята на мултифункционален робот, но освен това се оказва, че той е завършил кулинарно училище в Белгия. Трудно ли е да се бели, реже и бърка в кухнята и могат ли тези дейности да се превърнат в част от тренировките? Какви изненади и подаръци е подготвил джудистът за компанията и ще оценят ли гостите по различния вкус на белгийско-френското му меню?

Редактор: Райна Аврамова