В сряда вечер участниците в „Черешката на тортата“ ще се насладят на една вкусна и забавна вечеря, в която ще се върнем към корените си. Домакинята е позната на аудиторията на NOVA от участието си в последния сезон на „Игри на волята“, където остави своя положителна следа и вдъхнови много хора с хъса си за победа и неподправено си чувство за хумор. Куклената актриса Наталия Василева ще трябва да пренесе своя дух и сила в кухнята, опитвайки се да достигне нови кулинарни върхове. Домакинята посреща компанията в селската им фамилна „Дедо Гонева къща“ в село Багренци, където тя е прекарала детството си. Наталия се надява да впечатли интересните участници с атмосферата, енергията и очарованието на запазената старинна къща, която да им подейства като машина на времето. Всичко поставено на масата е приготвено с домашни продукти, щедро дарени от съседните къщи.

Световна седмица в „Черешката на тортата“

Менюто, което куклената актриса изготвя, е традиционно българско от Кюстендилския край и стартира със салата от варени картофи и българска туршия. За предястия Наталия забърква кюстендилска баница – зелник, а за основно на масата ще постави кисело зеле със свинско. Няма да забрави и постната версия под формата на зелеви сарми. За Давид, който не обича свинско месо, домакинята приготвя пилешка пържола. Десертът няма да излезе от концепцията и ще е печена тиква и печени ябълки.

Уютна и задушевна вечеря и шотове вода от Мимо Гарсия в „Черешката на тортата“

Наталия ще покани в кухнята помощник, който ще разкрие тайната на вкусния зелник, впечатлил културна организация като ЮНЕСКО. Ще харесат ли гостите изненадите и подаръците, които им е подготвила домакинята и какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ в 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова