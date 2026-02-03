Режисьорът Мимо Гарсия обича предизвикателствата и винаги е готов да тества границите си, но тази вечер ще му се наложи да оцелява не в дивата природа, а да излезе на кулинарната арена. Като домакин той отваря уютния си дом за компанията и разкрива повече детайли за многобройните си артистични занимания. Популярният блогър признава, че е преминал специално обучение, свързано с етикета на маса и планира да се представи възможно най-добре тази вечер.

Домакинът изготвя българско меню, като вечерята му стартира с две салати – витаминозна и бобена. За основно участникът приготвя капама, но тези, които не са привърженици на месото ще могат да похапнат гъби с картофи. Десертът му е лесен за изпълнение и със сезонен вкус – мъфини с тиква, но за Наталия приготвя специален десерт от печени ябълки и грис. С помощта на приятел, Мимо замесва содена питка, с която получава одобрението на шеф Иван Манчев, но ще бъде ли харесана от гостите? Ще се довери ли на съветите, които получава от продавача на месо или ще ползва „пищови“ от приятели?

Гарсия е убеден, че истинските готвачи готвят на око и не спазват точни пропорции, но дали е така, само шеф Манчев би опровергал или потвърдил твърдението. Оказва се, че тайната при постигането на балансиран и добър вкус при десертите, се дължи на грамове и точна дозировка. Мимо ще разкаже защо е решил да си смени името, но подложен на кръстосаните въпроси на Ивонне, видимо ще се почувства притеснен.

Ще харесат ли гостите изненадите, които им е подготвил домакина и какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ в 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова