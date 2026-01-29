Този четвъртък в кухнята в „Черешката на тортата“ ще се развихри кралицата на кросфита и желязната воля от калното Блато на „Игри на волята“ Десислава Сапунджиева. Тя ще посрещне звездната компания в дома си в Пловдив.

Менюто, с което Десислава планира да погали небцето на своите гости, включва салата от бейби спанак, рукола, лоло росо, червена и зелена маруля, пекан, круши и нар, както и кремообразно крема сирене, предястието ще бъде милфьой от патладжан с домати и моцарела, поръсен с пармезан, разядките ще бъдат два вида хумус и катък, основното ще бъде филе от сьомга с маслен сос и гарнитура от мус от сладък картоф и аспержи, а десертът – любимият ѝ шоколадов чийзкейк с маскарпоне. Сапунджиева признава, че е потърсила консултация за избора си на меню от известен шеф готвач от Пловдив. Неин верен помощник в кухнята ще бъде най-скъпият до сърцето ѝ човек – сестра ѝ.

Изненадата, която Деси е подготвила за гостите, ще бъде в стил „Игри на волята“, а победителят в изпитанията на импровизираната Арена в дома ѝ ще си тръгне със специална награда. Ще се харесат ли ястията на Сапунджиева на звездната компания и как ще оценят представянето ѝ? Гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова