Тази сряда домакинята в „Черешката на тортата“ ще бъде неопитна, но усмихната, чистосърдечна и искрена. Храната в чиниите ще е под въпрос, но гостите със сигурност няма да имат повод да се притесняват от музикалното оформление на вечерта. Победителката от романтичното риалити „Един за друг“ от 2025 г. Никол Ризова ще посрещне звездната компания в дома, в който е израснала със специален коктейл от домашна ракия.

Менюто, с което планира да спечели сърцата им, включва мезета с домашен кашкавал, три вида разядки – кьопоолу, катък и снежанка, селска салата, предястието ще бъде картофени кюфтета, основното – зеленчуци, пълнени с кайма и ориз, а десертът шоколадов мус с лешникова бисквита.

Какви изненади е подготвила Никол за своите гости и как ще оценят нейното представяне, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова