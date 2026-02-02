Петата риалити седмица от новия сезон на „Черешката на тортата“ ще хвърли мост между България, Белгия, Монако и Германия. В новите епизоди на кулинарното риалити ястията ще са международни, разговорите на масата световни, а домакините естествени. Победата няма да е на всяка цена, но отношението към вкусната храна ще е на много високо ниво.

Шеф Манчев е приготвил нова порция майсторски съвети и свежи идеи. Пред зоркия му поглед ще се изявят риалити герои, които са доказали, че доброто настроение и непримиримостта могат да вървят ръка за ръка. Жената, за която от Монако до България и отвъд „животът е плезир“, един от най-яките образи в сезон 2024 на Big Brother - Ивонне Рей. Режисьорът, който винаги е готов да се впусне в нещо ново и да тества своите граници, човекът с много гривни на ръката си – Мимо Гарсия.

Седмицата ще разкрие и до какви кулинарни върхове може да достигне куклената актриса, която остави незаличима следа в седмия сезон на „Игри на волята“ със своя дух и сила – Наталия Василева. Победителят в Big Brother 2025 с германски корени и българска закваска, повелителят на тестото Давид Бет. В края на седмицата ще стане ясно може ли да готви един от най-успешните джуидсти в историята на Белгия, многократният медалист от европейски и световни първенства и отличник сред предатели и праведни – Тома Никифоров.

Домакините ще говорят чрез храната, а колко интересни истории имат да разкажат?

Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Черешката на тортата“ от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA.

