Този петък домакин в „Черешката на тортата“ ще бъде момичето, което всеки ерген иска да види с престилка до печката, победителката от Звездния отбор от Hell’s Kitchen 6 – Александра Гърдева.

Тя избира да посрещне своите гости в най-хубавия френски ресторант и необикновена енергия, тъй като е в процес на придобиване на нов имот. За вечерята Гърдева ще разчита на помощта на най-ценните предмети, които притежава и които ще покаже на зрителите и на звездната компания.

Тя ще погали небцата и сетивата на гостите си с четиристепенно меню, което включва стартер от тартар с риба тон, френска салата „Нисоаз“, основното ще бъде патешко бутче конфи с пюре от картофи и специално сирене и глазирани моркови, а десертът – милфьой с тиква. А трапезата ще бъде декорирана с любимите ѝ цветя – красиви и ароматни рози.

Каква изкусителна изненада е подготвила Алекс за звездната компания и как ще оценят старателното ѝ представяне в кухнята? И кой ще грабне сърцето и плакета от шеф Иван Манчев тази седмица, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова