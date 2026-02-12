Този четвъртък диригентската палка в „Черешката на тортата“ отива при момчето с десертите – победителят от сезон 5 на Hell’s Kitchen Станислав Иванов. Той ще посрещне звездната компания в своя дом в Перник със заявката да ги накара да се почувстват като у дома си. Нотки сладост, доза пернишка суровост и експлозия от вкусове ще очароват неговите гости.

Магична вечеря от шампиона от Hell's Kitchen 6 Лъчезар Чоткин в „Черешката на тортата“

Менюто на Станислав включва welcome drink шампанско с ягоди, плато със сирена, колбаси и ядки, питката ще бъде по тайната рецепта на майка му, ще има още разядка от лешници, хрупкава баничка с телешко и японска салата, основното ще е свинско бонфиле с хрупкава коричка от шамфъстък и билки и картофен крем, а десертът млечен мус с малина и ядливи теменужки.

Артистичен кулинарен хаос и поглед в бъдещето с Даниел Пеев-Дънди в „Черешката на тортата“

Станислав ще разчита на професионална помощ за декорацията на своята трапеза, а изненадата, която е подготвил ще предизвика бурни емоции в компанията. Какви подаръци ще получат звездните гости и как ще оценята представянето му, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова