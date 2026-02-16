-
Михаела Маринова: Шоуто на старта на „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце ще е велико
Добър избор в "Сделка или не"
Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер
Михаела Маринова е новият вокален педагог в „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце
Водещият Юлиан Костов: Самата игра „The Floor“ носи изключителен заряд
Тото, Чикагото и Нина от Пиленцата от Монако влизат в Звездния отбор Hell’s Kitchen 8
Гледайте тв играта този понеделник от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Маркови от Пловдив и семейство Скандалджиеви от Вакарел.
Победителите Маркови не успяха да се преборят с новодошлите Скандалджиеви, които владееха играта и печелеха рунд след рунд. Едва в последния, Маркови успяха да спечелят точки, но Скандалджиеви ги откраднаха и завършиха с резултат 639:0 точки, което им донесе заслужена победа.
В „Бързи пари“ събраха 87 точки и спечелиха 1000 лв., както и правото да продължат напред в играта.
Днес, в първия епизод от новия сезон на шоуто, Скандалджиеви ще посрещнат семейство Бонбоневи от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте новите епизоди на „Семейни войни“, този понеделик от 17:00 по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
