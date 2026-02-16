В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Маркови от Пловдив и семейство Скандалджиеви от Вакарел.

Победителите Маркови не успяха да се преборят с новодошлите Скандалджиеви, които владееха играта и печелеха рунд след рунд. Едва в последния, Маркови успяха да спечелят точки, но Скандалджиеви ги откраднаха и завършиха с резултат 639:0 точки, което им донесе заслужена победа.

В „Бързи пари“ събраха 87 точки и спечелиха 1000 лв., както и правото да продължат напред в играта.

Днес, в първия епизод от новия сезон на шоуто, Скандалджиеви ще посрещнат семейство Бонбоневи от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте новите епизоди на „Семейни войни“, този понеделик от 17:00 по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова