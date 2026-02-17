Екшън, кулинарни предизвикателства и две номинации дадоха началото на осмия сезон на най-горещото риалити предаване Hell’s Kitchen. След първата битка в Кухнята на Ада отборът на дамите завоюва победа под зоркия поглед на шеф Ангелов. Загубата на мъжете донесе изненадващи номинации. Двама от най-опитните участници - специалистите по месо и риба Стефан Стефанов и Милорад Младенович, вече са в оспорвана надпревара за мястото си в телевизионния формат.

В новия сезон осемнадесет претенденти от различни краища на света атакуват първото място и титлата “Най-добър готвач на България”. Всеки от тях приготви авторско ястие, с което да впечатли шеф Ангелов с кулинарния си талант и да донесе точка на своя отбор. Най-добре със задачата се справиха забавният и амбициозен Събков, бразилецът Денисиньо, риалити наследницата Десислава Трифонова, вечно усмихнатият Лападатов, пазителката на българските традиции Татяна и домакинята Аля, която донесе и ключовата точка за отбора на дамите.

А утре в Кухнята на Ада влизат звездните участници, дръзнали да излязат от зоната си на комфорт и да предизвикат себе си пред най-взискателния ментор в телевизионния ефир. Как се представя рапър с приготвянето на бабини рецепти, колко добре се справят майка и дъщеря в екип и ще се разберат ли Чикагото и шеф Ангелов, не пропускайте и втория епизод на Hell’s Kitchen от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова