Гледайте тв играта този четвъртък от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Ла Фамилия от Бургас.
Играта между двете семейства започна с победа на Скандалджиеви в първите два рунда и те поведоха в резултата. Ла Фамилия обаче се оказаха силен опонент. Те спечелиха трети рунд, а в последните два успяха да откраднат точките на Скандалджиеви. Това обърна резултата и с 508:75 точки, Ла Фамилия отстраниха Скандалджиеви и взеха победата.
В „Бързи пари“ събраха 90 точки, което им донесе първите 511,29 € от този епизод.
Днес Ла Фамилия ще се изправят срещу семейство Победанови от Стара Загора.
Днес Ла Фамилия ще се изправят срещу семейство Победанови от Стара Загора.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.
