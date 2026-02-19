В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Скандалджиеви от Вакарел и семейство Ла Фамилия от Бургас.

Играта между двете семейства започна с победа на Скандалджиеви в първите два рунда и те поведоха в резултата. Ла Фамилия обаче се оказаха силен опонент. Те спечелиха трети рунд, а в последните два успяха да откраднат точките на Скандалджиеви. Това обърна резултата и с 508:75 точки, Ла Фамилия отстраниха Скандалджиеви и взеха победата.

В „Бързи пари“ събраха 90 точки, което им донесе първите 511,29 € от този епизод.

Днес Ла Фамилия ще се изправят срещу семейство Победанови от Стара Загора.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, този четвъртък от 17:00 ч. по NOVA.

