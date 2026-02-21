Премиера в ефира на NOVA. Тази вечер световната сензация с успех в над 20 държави „The Floor” ще направи своя дебют в България, за да промени представите за телевизионните игри. Водещият Юлиан Костов ще посрещне 100-те нетърпеливи участници, готови да тестват знанията си в епична битка. Доза адреналин, богата обща култура и стратегическо мислене – това обещава най-новата телевизионна игра по NOVA. Там, където знанието е сила, а стратегията – ключ към оцеляване, идва „The Floor” – най-новото предаване в ефира на NOVA. Негов водещ е актьорът Юлиан Костов.

„Самият формат ме грабна с динамиката си, с това колко много хора се борят на толкова различни теми. Според мен в България ни липсват такива шоута за любознателни хора и се радвам, че най-сетне има алтернатива на екрана и то каква – най-голямото шоу за куизове в света“, каза водещият.



Концепцията: 100 участници стъпват върху интерактивната арена, разделена на 100 полета. Крайната цел – да завладеят всички територии и да елиминират съперниците си в директни двубои на знанието. Успелият да завладее всички територии грабва голямата награда. В края на всеки епизод, бонус дуел ще носи 2000 евро на един от двамата с най-много територии до момента.

„Играта започва със 100 участника, като отпадат по 10 на кръг до големия финал. Те трябва да предизвикат своя съсед в тяхната категория на познание и да ги победят. В началото всички бяха доста приятелски настроени, много се подкрепяха, но към края, когато голямата награда беше под носа им, нещата коренно се промениха. Голямата награда е 30 хиляди евро, но във всеки епизод има допълнителна бонус награда за водачите“, разказва Юлиан Костов.



„Още от първия дуел да видите за какво става дума – колко е напрегнато, колко епична е битката и да се включите и Вие. Хубавото на тази игра е, че и хората от вкъщи могат да се състезават един с друг“, открехва завесата към телевизионната игра водещият.

Първите епизоди на „The Floor” са днес и утре точно в 20.00 ч. само по NOVA.



