Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Победанови от Стара Загора и семейство Меден Рудник от Бургас.
В оспорвана игра, двете семейства си разменяха водачеството след всеки рунд, а победителя се реши на самия финал. Първи поведоха Победанови, които откраднаха точките на Меден Рудник в първи рунд. Бургазлии им отвърнаха, като откраднаха във втори рунд и след победа в трети рунд излязоха напред в резултата. В следващия рунд точките отидоха при Победанови и с почти равен резултат борбата продължи в последния рунд, който беше решаващ. В него Меден Рудник успяха да разкрият само един отговор, но това беше достатъчно за победа и с резултат 236:161 точки те спечелиха играта и продължиха напред.
В „Бързи пари“ събраха 150 точки и спечелиха първите си 511,29 € от този епизод.
Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Бареви.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
