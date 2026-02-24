В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник и семейство Бареви.

Победителите от предишния епизод Меден Рудник започнаха играта с победа в първи рунд. Втория отиде при Бареви, но Меден Рудник не изостанаха и взеха точките в трети рунд. Четвърти отново беше за Бареви, които успяха да откраднат и така след размяна на рундове двата отбора продължиха към последния рунд с близък резултат. В пети рунд по-бързи бяха Меден Рудник. Те разкриха три от четирите отговора и това им донесе победа в тази битка с 399:143 точки.

В „Бързи пари“ събраха 110 точки и спечелиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Янакиеви от Елхово.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова