В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник от Бургас и семейство Ангелови от София.

Битката между двете семейства започна с победа на Меден Рудник в първи рунд. Във втори точките взеха Ангелови, които успяха да откраднат и в следващия рунд и поведоха в резултата. В четвърти рунд обаче, Меден Рудник изравниха. С равен брой точки, отборите трябваше да се борят за победата в петия решаващ рунд. Меден Рудник разкриха само един отговор, което даде възможност на Ангелови да вземат и тези точки. Те се възползваха и това им донесе победа в играта с 286:144 точки.

В „Бързи пари“ събраха 120 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Ангелови ще посрещнат семейство Хайдутките от Самоков.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“ днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова