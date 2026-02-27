-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Ангелови от София и семейство Хайдутките от Самоков.
Съревнованието между двете семейства премина изцяло под надмощието на Хайдутките. Те бяха по-бързи и точни във всички рундове и след като Ангелови не успяха да откраднат от тях нито една точка, играта завърши с резултат 595:0 точки в полза на Хайдутките.
В „Бързи пари“ нямаха този успех. Те събраха 117 точки, което не им спечели по-голяма сума, но те продължават напред в играта с 511,29 € и са готови да посрещнат следващия си опонент.
Днес Хайдутките ще посрещнат семейство Герасимови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
