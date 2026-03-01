Имал ли е притеснения преди да седне на масата на журито в „Капките“? Колко сме разделени в държавата на служебните кабинети? Какво вижда в обществото ни един от вечните провокатори на общественото мнение? В студиото на „На фокус с Лора Крумова“ влиза Васил Боянов – AZIS.

„Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си позволяват прекалено много и са си въобразили, че те са самото шоу и че целият свят се върти около тях. Аз съм човекът, който трябва да ги постави на мястото им, защото ние не можем да чуем мислите си от тях. Истината е, че на нас спря да ни пука – на цялото жури. На Веско Маринов му се разминава в момента. Но вие ще видите в предстоящите издания на „Като две капки вода“, че аз ще се боря ние да имаме своето място и артистите да не стоят и да се измарят от коментарите на Митко. Сезонът се казва Слънце и вместо аз да говоря, се случва това. Затова обявих импийчмънт. Аз обичам Магърдич, ние винаги сме били партньори, като братя. Той е режисьорът, заснел първото ми видео“, разказва с усмивка AZIS. И допълва, че единственото, което го е притеснявало преди да приеме предложението за участие във формата е било именно – сблъсъците с водещите.

„А те тепърва започват. Дори не ми се ходи на работа в понеделник. Ние с водещите се обичаме, защото се познаваме от 25 години. И аз нося на майтап. Но истината е, че в действителност много дразнят. Ходих да се помоля на Маги да направи нещо, но нямам намерение да се откажа. Напук няма да се откажа, дори да се сбием. Той ми отвърна: „Васко, разбери, аз постоянно им говоря, но ти ги предизвикваш. И да обясня за бодито. Ако не бяха светнали прожекторите, то си е нормална блуза. Тя изчезна от светлината“, споделя AZIS.

Васил Боянов-AZIS разказа, че никога в живота си не е имал PR. Защото знае, че каквото и да каже, на другия ден ще се превърне в сензация. „Не знам защо 26 години ми обръщат такова специално внимание. Радвам се, че всяка една моя приказка, мнение, решение се превръща в сензация.”

Усеща ли AZIS българското общество по-разделено? През последния месец хората се разделят по темите, които провокират, усеща ли го самият той на гърба си?

"Надали съм точният човек, който да отговори на този въпрос. Освен че съм сред най-мразените хора, аз съм и сред най-обичаните. Аз разделих България на две. Когато съм навън, хората ми се радват, снимат се с мен, докосват ме. Усещам толерантност към себе си, но не и към останалите като мен. Извинението при мен е заради таланта, който притежавам. Заради музиката ми е простено. Мога да бъда циганин, мога да бъда хомосексуален, мога да бъда каквото си пожелая. Омъжен съм по законите на Америка. Трябва да има всякакви семейства – и от мъж и жена, и от жена и жена. Аз винаги съм бил като еднорог, като същество, за което всички говорят, но малцина са виждали. Един мит. Или един ужас. Дори бракът ми в Америка, всяка статия или коментар помагат за възприятието на това нещо. В Америка можеш да обичаш свободно, можеш да облечеш кучето си като бебе, да го водиш и пазаруваш навсякъде с него", разказва за интимния си свят певецът.

Водещата Лора Крумова напомни за случая с Боби Сапунджиев, познат като Урсула. "Наскоро с Мария Йотова снимахме един филм за това дали се покачва напрежението в България. Ти знаеш, че той беше пребит в едно заведение в България, защото е вечерял с приятеля си. Били са в квартално заведение и по никакъв начин нищо не е демонстрирал. Той казва, че през 90-те години се е чувствал много по-спокойно, когато е бил в ролята на Урсула в спектакъла като Драг Кралица. И той казва, че в момента живеем в много по-опасно време."

AZIS коментира, че според него някой е излъгал българина, че всеки има право на мнение. И може да го изяви т.е. когато отидеш и набиеш един човек, това е равно на „аз имам мнение“.

"Самият аз усещам любовта на българина и не смятам, че е толкова лош, колкото се опитват да го изкарат. Има отделни ситуации и хора, но дълбоко в себе си българинът е изключително гостоприемен и толерантен.", коментира изпълнителят.

AZIS признава, че има по себе си безброй интервенции, защото е имал комплекси, че не е достатъчно хубав. „Много хора имат комплекси, но малко от тях се осмеляват да се променят. Винаги, когато ме чуе по телефона Ники Георгиев ме вика при себе си, за да обсъдим идеите ми. Няма проблем, ще го направим. Диагнозичка си е. Не харесвах много неща по себе си и нямам планове да спра. Раждаме се суетни и такива си умираме!“

