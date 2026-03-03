В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Хайдутките от Самоков и семейство Елбетицови от Варна.

В третата си игра, Хайдутките отново имаха силен старт и след като взеха първите два рунда поведоха в резултата. Елбетицови обаче успяха да откраднат в трети рунд, а след като спечелиха и четвърти задминаха Хайдутките по точки. В петия решаващ рунд първи разкриваха Хайдутките. Елбетицови имаха последна възможност да откраднат точките и да вземат играта. Те успяха да разкрият отговор и елиминираха Хайдутките с 398:144 точки.

В първия си опит в „Бързи пари“ събраха 60 точки, което им спечели 511,29 € от този епизод.

Днес Елбетицови ще посрещнат семейство Рахови от Горна Оряховица.

