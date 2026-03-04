В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Елбетицови от Варна и семейство Рахови от Горна Оряховица.

Играта започна с кражба на точки от страна на Елбетицови в първи рунд. Те успяха да спечелят и следващия, но Рахови се върнаха в играта в трети рунд и почти изравниха резултата. Последните два рунда бяха за Елбетицови и това им донесе втора победа с резултат 512:100 точки.

В „Бързи пари“ вторият им опит беше успешен и с 201 точки и четири разкрити топ отговора, те успяха да спечелят 3067,75 €, които да добавят към сметката си от този епизод.

Днес Елбетицови ще посрещнат семейство Резилови от Димитровград.

