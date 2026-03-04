-
Диана Григореску: Най-трудно в Hell’s Kitchen ми беше това, че не бяхме добър отбор
-
Хилда Казасян: „Като две капки вода“ е като оазис, в който царят доброто и талантът
-
Григореску от Hell’s Kitchen: Загубих първото си дете, когато беше едва на 12 дни - това ме направи по-силна! (ВИДЕО)
-
Алекс Раева: Беше предизвикателство да изпея „Незабрава“, защото е моя любима песен
-
Рискована и емоционална игра в "Сделка или не"
-
Диана Григореску приключи участието си в Hell’s Kitchen
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Елбетицови от Варна и семейство Рахови от Горна Оряховица.
Играта започна с кражба на точки от страна на Елбетицови в първи рунд. Те успяха да спечелят и следващия, но Рахови се върнаха в играта в трети рунд и почти изравниха резултата. Последните два рунда бяха за Елбетицови и това им донесе втора победа с резултат 512:100 точки.
В „Бързи пари“ вторият им опит беше успешен и с 201 точки и четири разкрити топ отговора, те успяха да спечелят 3067,75 €, които да добавят към сметката си от този епизод.
Днес Елбетицови ще посрещнат семейство Резилови от Димитровград.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни