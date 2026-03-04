След емоционалното изпълнение на песента „Незабрава“, Алекс Раева споделя емоциите от преобразяването си в незабравимата Катя Филиповадне в студиото на „Здравей, България“. Изпълнителката разказва, че дълго време не е искала да влиза в „Като две капки вода“, защото шоуто изглежда много весело и забавно, но усилията, които всички полагат, са огромни. Повечето от участниците са певци и актьори с поставени гласове, които използват през цялото време. Влизането в различни образи, според нея води до огромна амортизация на гласа и паника за изпълнителя, защото гласът често пада.

„След преобразяването във Филип Киркоров, на следващия ден нямах никакъв глас, заради нетипичната постановка на гласа. Много харесвам песента „Незабрава“, но никога не съм си позволявала да я пея. Нещата, които много харесвам, гледам да не ги развалям. Тази песен ми е много силна като текст и въздействие. Обикновено се опитвам да мина през смешката и самоиронията, но сега попаднах направо в драмата и тя беше предизвикателство за мен, в хубавия смисъл“, разкрива емоциите си Алекс Раева.

Симона: Аз съм най-големият си критик в „Като две капки вода“

Певицата повтаря думите си, които сподели в шоуто, че има комплекс да изпълнява български песни. Самият български език е труден за пеене, заради многото гласни. В английския език има по-силна атака от съгласните букви и е по-лесен за пеене. При българските песни има повече лирично пеене, в което съществува удължаване на тоновете. Алекс разкрива, че се е фокусирала върху правилното изговаряне на думите, което е характерно за певци от старата школа и особено заради майка й Наталия Барцкая. В семейството й е от голямо значение отчетливото и ясно изговаряне на думите.

„Аз съм от типажите, които критиката ги мобилизира. Обикновено в живота аз си бия шамарите и съм много самокритична. Сега изпитах удоволствие при пеенето ми, но не обичам да се гледам или слушам. Самокритиката е нещо важно и тя ни надгражда. Избраха ме за старта на шоуто, защото Тина Търнър е за старт. Тя е висока топка и е за отваряне на концерти. В много силен сезон сме, но за мен фаворит е Иво Димчев. Той е някакво явление. Не толкова, защото гласът му пасва на изпетите песни, а заради самото изграждане на образа. Наблюдавам го отзад, как се усамотява и "изяжда" образа. Не слушахме Емил Димитров, а го гледахме на сцената. Аз съм различен темперамент и обичам да помагам на другите. Радвам се, че съм в силен сезон сред добри изпълнители“, признава изпълнителката.

Анелия: Аз съм многопластова жена, с много емоции и образи

Следващият образ, в който ще се превъплъти, е този на Тейлър Дейн и в момента Алекс разучава текста и се подготвя за репетиции. Разказва, че въпреки огромната динамика зад кулисите, всички се подкрепят.

„Нямам търпението да ме гримират, а това са минимум 4-5 часа, за да ти излеят маската. При образа на Филип Киркоров маската я правиха 5 часа. Не съм най-големият фен на Филип Киркоров, но той е добър и труден изпълнител“, признава Раева.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова