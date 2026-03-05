В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Елбетицови от Варна и семейство Резилови от Димитровград.

Играта между двете семейства се разви изцяло в полето на Елбетицови, които спечелиха всички рундове, но в два от тях не успяха да запазят точките си. Резилови откраднаха в първия и последния рунд, но тези точки не им бяха достатъчни за победа. С краен резултат 290:149 точки, Елбетицови спечелиха трета поредна победа.

В „Бързи пари“ събраха 90 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Елбетицови ще посрещнат четвъртия си опонент - семейство Колежкови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова