В петък в "Твоят ден" ще видите:

След втория Съвет по сигурност към Министерския съвет. Какви решения взеха властите? Анализ в студиото и реакциите на политически сили на живо от парламента.

Стотици българи продължават да бъдат блокирани в Дубай. Разкази на наши сънародници от Обединените арабски емирства.

След скандала с високите сметки за ток, задава ли се такъв и с „Топлофикация”?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева