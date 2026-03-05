Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 6 март от 15:20 ч. очаквайте:
Децата и войната: Специалисти призовават родителите да ограничат достъпа им до съдържание с военни действия. Подобна информацията отключва тревожност и трудни за овладяване емоции.
„Всеки може да пее”: Да дадеш криле на всеки смел мечтател е талант, да създаваш птици от хартия – вдъхновение. Оперната дива Гергана Николаева прави оригами жерави в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
