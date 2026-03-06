-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Елбетицови от Варна и семейство Колежкови от София.
В четвъртата си битка, Елбетицови стартираха с победа в първите три рунда. Колежкови успяха да вземат четвърти рунд, с което изравниха резултата и последния рунд се оказа решаващ и за двете семейства. В него Колежкови спечелиха правото да разкриват първи, но Елбетицови получиха шанс да откраднат и да вземат и тази победа. Този път не им провървя и точките от рунда отидоха при Колежкови, а играта завърши с резултат 349:143 точки.
Първия опит в „Бързи пари“ им донесе 150 точки и те спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Колежкови ще посрещнат семейство Искрецови от Искрец.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 ч. по NOVA.
