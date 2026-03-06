Светът на прага на нова война. Колко силна е Европа? Специално: Посланикът на Германия у нас Ирене Мария Планк.

Живот в опозиция. Политическо бъдеще на ръба. Ще се изправи ли столетницата на предсрочния вот? Бившият социален министър Борислав Гуцанов.

Той винаги е искал да играе футбол. В „Тук и сега“ легендарният халв Красимир Балъков.

Да оцелееш след всеки образ. Симона и „Като две капки вода“.

Редактор: Райна Аврамова