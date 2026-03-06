-
"Пресечна точка": За предизборната подготовка у нас и очакваните геополитически послания на "Оскарите"
-
„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”
-
Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA
-
„Изживей България“ показва съкровищата на Белене
-
„На кафе“ с Яна Маринова, Деси Моралес и Виктор от „Като две капи вода“
-
Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Светът на прага на нова война. Колко силна е Европа? Специално: Посланикът на Германия у нас Ирене Мария Планк.
Живот в опозиция. Политическо бъдеще на ръба. Ще се изправи ли столетницата на предсрочния вот? Бившият социален министър Борислав Гуцанов.
Той винаги е искал да играе футбол. В „Тук и сега“ легендарният халв Красимир Балъков.
Да оцелееш след всеки образ. Симона и „Като две капки вода“.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни