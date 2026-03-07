Въпроси и отговори. Ексклузивно говори българският европрокурор Теодора Георгиева.

Управление в епицентъра на кризи. За военните конфликти около нас и постоянните политически войни у нас. Специално: разговор с началникът на кабинета на министър председателя Румяна Бъчварова.

Едно екстремно завръщане у дома. Благой Георгиев, който се оказа в периферията на военния конфликт в Иран.

Тя е българската дива на световната оперна сцена – Соня Йончева отвъд светлините на прожекторите.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Райна Аврамова