Въпроси и отговори. Ексклузивно говори българският европрокурор Теодора Георгиева.
Управление в епицентъра на кризи. За военните конфликти около нас и постоянните политически войни у нас. Специално: разговор с началникът на кабинета на министър председателя Румяна Бъчварова.
Едно екстремно завръщане у дома. Благой Георгиев, който се оказа в периферията на военния конфликт в Иран.
Тя е българската дива на световната оперна сцена – Соня Йончева отвъд светлините на прожекторите.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.Редактор: Райна Аврамова
