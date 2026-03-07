Близкият изток под ракетен обстрел. За рисковете у нас и нашите сънародници в размирните райони говори заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов

В областта на сърцето най-силни са жените. Кардиологът Сотир Марчев.

В интервюто на Мариян Станков – Мон Дьо Ива Екимова на 50 години – нова ера.

Празнуваме 8 март с Христо Стоичков, Братя Аргирови и новият им хит.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

