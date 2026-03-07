-
"Съдебен спор" заради изгоряла къща
-
Симона от „Като две капки вода“ или как се оцелява в света на звездите
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 8 март очаквайте
-
„Събуди се“: Светът на прага на нова война. Колко силна е Европа?
-
"Пресечна точка": За предизборната подготовка у нас и очакваните геополитически послания на "Оскарите"
-
„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Близкият изток под ракетен обстрел. За рисковете у нас и нашите сънародници в размирните райони говори заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов
В областта на сърцето най-силни са жените. Кардиологът Сотир Марчев.
В интервюто на Мариян Станков – Мон Дьо Ива Екимова на 50 години – нова ера.
Празнуваме 8 март с Христо Стоичков, Братя Аргирови и новият им хит.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
