Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Колежкови от София и семейство Искрецови от Искрец.
Играта премина изцяло в полето на Искрецови, които с бързина и точни отговори събираха точки рунд след рунд. Колежкови имаха възможност да откраднат, но успяха само в първи рунд и това донесе на Искрецови заслужена първа победа с 441:64 точки.
В „Бързи пари“ събраха 156 точки, което им донесе 511,29 € от този епизод и продължават напред към следващия си съперник.
Днес Искрецови ще посрещнат семейство Романски от Роман.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
