Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

НАТО свали втора иранска ракета над Турция. Какъв ще е отговорът на Анкара и разраства ли се конфликтът в Близкия изток?

Политическа математика – на каква подкрепа ще разчитат партиите и коалициите за предстоящия предсрочен вот? Анализ в студиото.

И още: Между дългосрочното планиране и необмислените харчове – за какво най-често теглят бързи кредити българите?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивета Костадинова