В "Социална мрежа" на 10 март от 15:20 ч. очаквайте:

Изкуственият интелект влиза в класните стаи от тази есен. МОН стартира проект за надграждане на „Дигиталната раница” и проследяване на резултатите в училище.

Споделеното родителство между семейния кодекс и съдебната практика – защо някои родители не могат да се преборят за равни права с бившия партньор, въпреки закона?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Калина Петкова