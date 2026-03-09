Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 10 март от 15:20 ч. очаквайте:
Изкуственият интелект влиза в класните стаи от тази есен. МОН стартира проект за надграждане на „Дигиталната раница” и проследяване на резултатите в училище.
Споделеното родителство между семейния кодекс и съдебната практика – защо някои родители не могат да се преборят за равни права с бившия партньор, въпреки закона?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
