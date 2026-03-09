В понеделник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха експертът по недвижими имоти Мартина Петкова, икономическият стратег Георги Найденов и Пейо Филипов.

Първата тема, по която коментаторите потърсиха пресечна точка, беше свързана с протестите, с които страната осъмна в понеделник. Вместо да изплащат пенсиите, служители на „Български пощи” излязоха с искане за по-високи заплати. Към тях се присъединиха и работещи в градския транспорт във Варна. Коментаторите обсъдиха настояването на синдикатите за 5% ръст на възнагражденията и заявката им, че ще продължат с действията си, докато исканията им не бъдат изпълнени.

След това дискусията премина към средствата, които се инвестират в отбраната – тема, станала особено чувствителна след новата ескалация на напрежението в Близкия изток. Повод за дебата стана новината от този следобед, че втора балистична ракета, изстреляна от Иран, е навлязла във въздушното пространство на Турция. Коментаторите обсъдиха работата на системите за противовъздушна отбрана на НАТО, които са свалили ракетата, и предупреждението на Анкара, че ще предприеме „необходимите действия без колебание”.

