В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Калоян Дончев от Бургас.

Калоян започна играта си с кутия номер 23. Той решително отказа първите оферти на Банкера от 2000 €, 1700 € и 1500 €, а след това прие сделка за смяна и замени кутия 23 за кутия 18. Тази размяна му донесе успех, защото откри в номер 23 едва 0,50 €. Останал с 1 €, 300 € и 30 000 € в последните три кутии, Калоян отказа оферта от 1300 €, рискувайки да отвори една последна кутия. С нея той отстрани 300 € и достигна до финала на своята игра, в който трябваше да вземе последно важно решение. В едната кутия имаше само 1 €, а в другата 30 000 €. Офертата на Банкера беше повече от изкушаваща – 8500 €. Този път Калоян реши да не рискува и прие сигурната сума, а в неговата кутия откри 30 000 €. Въпреки пропусната възможност, Калоян си тръгва от „Сделка или не“ щастлив от своята печалба и по-богат с цели 8500 €.

