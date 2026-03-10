-
„Пресечна точка”: За глобалните кризи и за битовите сметки
-
Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер
-
"Съдебен спор" между баща и дъщеря заради опиати и побой
-
Победителката от четвърти лайв на „Капките“ Весела Бабинова: И в живота често си поплаквам
-
Невестите срещу Искрецови в "Семейни войни"
-
Късметлийска игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Влади Михайлов – за общото между актьорската професия и психологията.
Божила ще ни срещне с баба Юлка, с която ще си говорим за силата на лековитите растения.
Джуджи – за легендите, които витаят около Джеймс Дийн.
Среща с поредния отпаднал от Hell’s Kitchen.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни