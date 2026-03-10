В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Прокурорската колегия на ВСС обсъжда смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. На този фон Асоциацията на прокурорите предложи критерии за избор на обвинител номер едно. Какви ще са правилата и кой ще го избира?

След изслушванията в парламента, каква е готовността на държавата да осигури необходимите количества гориво след блокадата на Ормузкия проток? На живо от кулоарите, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и Владимир Георгиев от БСП-ОЛ.

Грип и пролетни вирусни инфекции. Как да се предпазим? Съветите на проф. Тодор Кантарджиев.

