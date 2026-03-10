Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
Прокурорската колегия на ВСС обсъжда смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. На този фон Асоциацията на прокурорите предложи критерии за избор на обвинител номер едно. Какви ще са правилата и кой ще го избира?
След изслушванията в парламента, каква е готовността на държавата да осигури необходимите количества гориво след блокадата на Ормузкия проток? На живо от кулоарите, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и Владимир Георгиев от БСП-ОЛ.
Грип и пролетни вирусни инфекции. Как да се предпазим? Съветите на проф. Тодор Кантарджиев.
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни