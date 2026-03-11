-
Татяна: Моят фаворит в Hell’s Kitchen несъмнено е Спирова
-
Владимир Михайлов: Като ментор в „Капките“ вярвам, че е нужен подход към всеки участник
-
Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки
-
Удовлетворяваща игра в "Сделка или не"
-
Весела Бабинова: „Като две капки вода“ ме вади от зоната ми на комфорт
-
Татяна от Hell’s Kitchen: Влязох със самочувствие, но предаването ме научи на смирение (ВИДЕО)
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Искрецови от Искрец и семейство Невестите от Самоков.
След две успешни победи, Искрецови този път се препънаха в отбора на Невестите, които започнаха с кражба на точки в първи рунд. Спечелиха втори и трети рунд и отново откраднаха в четвърти. Без нито една точка, Искрецови нямаха шанс да обърнат играта в пети рунд, но успяха да откраднат точките и битката завърши с резултат 259:198 точки в полза на Невестите.
В „Бързи пари“ събраха 109 точки и спечелиха първите си 511,29 € от този епизод.
Днес Невестите ще посрещнат семейство Бижеви от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни