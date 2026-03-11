В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Виктория Хаджимаргаритова от Петрич.

Виктория започна играта си с кутия номер 11. Отказа първата оферта от 1710 €, а когато получи втора оферта от 2000 €, изненадващо прие сделката. В играта й имаше останали няколко кутии с по-големи суми, включително и 50 000 €, но Виктория реши да заложи на сигурна печалба и да се забавлява в останалото време, докато разкрива какво крият кутиите. Направи няколко смени, като първо замени кутия 11 с кутия 18 и откри, че в кутията с която излезе се крие чаша. След това размени 18 за 3 и откри в нея 750 €. Междувременно отвори и големите суми, а в последните две останаха 1 € и 5000 €. Офертата на Банкера в този момент отново щеше да бъде 2000 € и Виктория разбра, че приемането на сделката още в началото на играта е било правилен ход. В крайна сметка, в кутия номер 3, която остана при нея накрая, откри 5000 €, които можеха да бъдат нейната печалба, ако беше играла по същия начин до края. Виктория си тръгва от „Сделка или не“ доволна от своята игра и с печалба от 2000 €.

