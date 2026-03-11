На 15 март Холивуд отново ще прикове погледите на целия свят върху себе си. Преди раздаването на най-престижните статуетки в киното, NOVA ще покаже на зрителите различен поглед към червения килим и всичко скрито зад тази нощ в специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ от 22:00 ч. Водещи на специалния формат са журналистите Станислава Айви и Мариян Станков – Мон Дьо. Еуфорията около звездната вечер ще бъде съчетана с поглед към реалността. 98-мото издание на наградите „Оскар“ ще се превърне в огледало на всичко случващо се в страната на неограничените възможности.

Чрез своя неподражаем стил Мариян Станков – Мон Дьо ще направи прогнози за фаворитите, задълбочен анализ по най-актуалните теми, които разделят и събират обществото. Той няма да пропусне и блясъка на предстоящите награди, в която отново са заложени множество послания.

„Оскари“-те са нощ, в която светът се преструва, че гледа кино. А всъщност гледа себе си. Там, под светлината на прожекторите, минават не само актьори, а цяла епоха – със своите мечти, страхове, лицемерие, смелост и истини, които понякога болят повече от най-драматичния филм. Затова „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ не е просто разговор за статуетки. Това е нощ, в която ще говорим за света такъв, какъвто е – красив, противоречив и понякога безмилостен. Защото киното никога не е било просто измислица. То е най-безмилостното огледало на реалността“, категоричен е водещият Мариян Станков-Мон Дьо.

Световноизвестният пианист Евгени Генчев ще допринесе за неповторимата атмосфера в студиото чрез виртуозни изпълнения на филмова музика на роял. След тринадесет години отсъствие, на екран се завръща очарователната Нели Сано. Тя не само ще разнищи номинациите и фаворитите в най-горещите категории, но и ще представи конкретни факти по всяка една от горещите теми на вечерта.

Сред специалните гости ще бъдат успешният български актьор в Холивуд и водещ на хитовата игра „The Floor” Юлиан Костов заедно с половинката си актрисата и певица Мирела Илиева, Александър Сано и Башар Рахал, познати като актьори, продуценти и телевизионни водещи, артистът Иво Димчев, актьорите Асен Блатечки и Дарин Ангелов, журналистът Кристина Патрашкова, шестата в света по красота през 1995 г. – Евгения Калканджева, топ моделът и инфлуенсър Кристин Илиева, модният дизайнер Соня Станасова, кркино критиците Зузи Аспарухова и Благой Иванов, продуцентът Кирил Кирилов и много други.

За поредна година Нова Броудкастинг Груп е ексклузивен партньор на наградите „Оскар“ и както винаги ще има специален пратеник в Лос Анджелис. По традиция това е журналистката, за която киното е отворена книга - Стаснислава Айви. Със своите преки включвания преди церемонията, тя ще направи зрителите част от събитието. Стаси Айви ще разкаже истории по някои от най-актуалните теми, които разкъсват САЩ и променят представите за власт и свобода.

„Всяка година отразяването ми на наградите "Оскар" се променя все повече – от изцяло светско и кино в началото през това, че бяхме единственият екип, допуснат в Малибу на мястото на пожарите миналата година, до тази година, когато Америка е разкъсвана от последиците на досиетата Епстийн, неправомерните действия на ICE и конфликтът в Близкия Изток. Все пак е нощ на блясък и няма да се фокусираме само върху сенките, ще ви срещнем и с една българка, световна звезда, която ще мине по червения килим на наградите "Оскар". Гледайте ни, за да разберете коя е тя, както и кои ще са събеседниците ми по всички останали теми. Лос Анджелис е място на толкова много истории и герои, нямам търпение да разкрием някои от тях“, споделя Станислава Айви.

Не пропускайте специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – на 15-и март, веднага след “The Floor” по NOVA. Проследете и церемонията по връчването на 98-ите награди „Оскар“ в нощта на 15-и срещу 16-и март на живо по KINO NOVA.

