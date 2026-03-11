Любо Нейков и Гергана Змийчарова – пред Бети.

Аля от Hell’s Kitchen – за участието си в най-горещото кулинарно състезание.

Майстор Караджов от дома си с ценни съвети за всичко, което може да се обърка по време на ремонт.

Маргарита от The Floor – за страстта си към пътешествията.

