„Пресечна точка”: За поста на Борислав Сарафов и машинното гласуване
Татяна: Моят фаворит в Hell’s Kitchen несъмнено е Спирова
„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA
Владимир Михайлов: Като ментор в „Капките“ вярвам, че е нужен подход към всеки участник
Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки
Удовлетворяваща игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в четвъртък в 9.30 ч.
Любо Нейков и Гергана Змийчарова – пред Бети.
Аля от Hell’s Kitchen – за участието си в най-горещото кулинарно състезание.
Майстор Караджов от дома си с ценни съвети за всичко, което може да се обърка по време на ремонт.
Маргарита от The Floor – за страстта си към пътешествията.
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
