Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Ваучери за горивата и таван на цените – как Европа се справя с поскъпването по бензиновите колонки и кои мерки са приложими у нас?
След извънредно изслушване на ЦИК и „Електронно управление“ в парламента – защо депутатите се усъмниха в машините за вота?
Законът за лобизма влезе в парламента. Кой и как ще може да влияе на властта?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Станимира Шикова
