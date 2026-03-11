В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Ваучери за горивата и таван на цените – как Европа се справя с поскъпването по бензиновите колонки и кои мерки са приложими у нас?

След извънредно изслушване на ЦИК и „Електронно управление“ в парламента – защо депутатите се усъмниха в машините за вота?

Законът за лобизма влезе в парламента. Кой и как ще може да влияе на властта?

Редактор: Станимира Шикова