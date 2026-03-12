Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.

Роби и Пламена – историята на едно музикално семейство.

Михаела Филева – с нова песен, посветена на психичното здраве.

Бояна след участието си в Hell’s Kitchen.

 В „Пътят на красотата“ с Ина: домашни бюти трикове.

В „Хвърчащите хора“ – историята на професор Женя Йорданова.

Редактор: Боряна Димитрова

