„Пресечна точка”: За цените на горивата и стреса на работното място
Борис Христов: От круизните кораби до сцената на “Като две капки вода”
Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада
Маргарита от The Floor – за страстта към куизовете и какво е да участваш в първия сезон на световноизвестна игра
На гости у семейство Караджови: „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive” е нов формат и очакваме всякакви изненади
Студенткови срещу Невестите в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Роби и Пламена – историята на едно музикално семейство.
Михаела Филева – с нова песен, посветена на психичното здраве.
Бояна след участието си в Hell’s Kitchen.
В „Пътят на красотата“ с Ина: домашни бюти трикове.
В „Хвърчащите хора“ – историята на професор Женя Йорданова.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
