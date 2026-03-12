Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Геополитически игри и енергийни капани. Как се движат цените на горивата у нас и ще има ли драстично увеличение на фона на иранските атаки срещу танкери?
Подготовката за предсрочния вот. За подредбата на листите и партийните стратегии – включвания на живо от кулоарите на парламента.
Времето през почивните дни – слънчев или дъждовен ще бъде предстоящият уикенд?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
