В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Виолета Йорданова от Елин Пелин.

Виолета започна играта с кутия номер 10, а Банкера започна предложенията си с оферта от 2250 €. Той покачваше офертите, като предложи още 2500 €, 2750 € и 3300 €, но Вили решително ги отказа. В края на играта, когато останаха само три неразкрити кутии с 0,01 €, 750 € и 50 000 €, Банкерът даде на Виолета оферта от 3000 € и тя реши да вземе тази сигурна сума. Когато отвори последната кутия, разбра, че е направила най-правилният избор. В кутия номер 10 имаше само 750 €. Със смелост и решителност, Виолета изигра своята игра в „Сделка или не“ и продаде кутията си в точния момент. Освен с емоциите от играта, тя си тръгва с печалба от 3000 €.

Редактор: Боряна Димитрова