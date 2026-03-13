Тази събота туристическото предаване „Изживей България“ продължава с нова енергия и вдъхновяващи срещи с автентичния дух на България. Част от пътешествието става водещата и актриса Радина Думанян, която поема щафетата от Стефан Вълдобрев, за да отведе Еми, Франческа, Берни и Стивън към следващите им приключения.

В новия епизод лъчезарната компания се насочва към Враца – град, сгушен в подножието на величествени планини, където природата на Северозапада и местните вкусове ги превръщат в незабравимо преживяване. Първите домакини ще покажат пъстрия врачански дух от първо лице със задача, в която вниманието към местните рецепти се оказва по-важно, отколкото изглежда.

След това приключенците ще се срещнат с хора, пазещи характерния северозападен темперамент, които ще ги предизвикат да се впуснат в тънкостите на традиционните занаяти. Предстоят още любопитни истории в Етнографско-възрожденския комплекс „Св. Софроний Врачански“ и Регионалния исторически музей – Враца, а за финал – кулинарно изпитание за сръчност, памет и смелост, вдъхновено от вкусовете на Северозапада.

Гледайте новия епизод на „Изживей България“ тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Враца.

