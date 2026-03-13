-
Александра Лашкова и Даниел Върбанов: От другата страна на „Като две капки вода“
-
Враца разкрива своя характер в „Изживей България“
-
Пукалови срещу Студенткови в "Семейни войни"
-
Решителна игра в "Сделка или не"
-
„Челюсти”: Как ще гласуват хората на предсрочния вот
-
„Пресечна точка”: За цените на горивата и стреса на работното място
Среща с хората, които търсят спасението от веществата в център за лечение
Говорят хората, които са минали през катарзиса на себеотричането и независимо от причините за това – търсят спасението от веществата в център за лечение. За някои от постъпките си имат обяснение, за други - нямат. Вероятно ще ги осъдите, както е удобно от дивана, у нас, особено в последните месеци. Но първо, открийте причините, защото може да заспиват до вас...
Те застанаха пред обектива със себе си – такива, каквито са и не скриха нито слабостите си, нито лъжите, нито исканията си да се върнат като част от същото онова общество, което донякъде ги направи такива, донякъде ги заклейми. А в момента дори не приема домът им да бъде наблизо...
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
