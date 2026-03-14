След като една от двойките изяви желание да напусне доброволно състезанието, как ще продължи надпреварата? Как са се представили до момента семействата? И кои са ключовите критерии за оценка на свършената работа и на добрия ремонт?

„Участвал съм в толкова много и различни предавания и не мога да повярвам как отново съм поставен във взривоопасна ситуация. Едно от семействата не иска да участва повече в предаването не просто защото не може да се справи с ремонта на банята на апартамента. Това е предаване, в което са вложени стотици часове креативност, стотици хора са замесени в работата си, NOVA участва. Това е много сериозен ангажимент и когато се откажеш, защото не можеш да си завършиш банята, това е много голям проблем“, разказва Иван Христов.

„За мен беше интересна каузата. Да дадеш възможност на млади хора, които искат да предприемат нещо в България в телевизионния ефир, така че всички да могат да го проследят. В предаването има много емоции и очевидно на една от двойките им дойде в повече, но тази вечер зрителите ще могат да видят и един малък финал. Защото това е първата вечер, в която има реално оценяване. И има реално спечелили и загубили“, пояснява имотният предприемач Мартин Сребров, който е част от журито на формата.

Според Иван Христов до момента семействата се представят много добре в играта. „Това не е брокерско предаване, а е имотно предаване. Всеки в България под някаква форма може да се припознае в тези семейства. На това вярваме, че се дължи и зрителският интерес. Защото всеки – или е участвал в ремонт, или му предстои ремонт, или се е разделил с жена си заради ремонт. Ремонтът е много трудно нещо. А в контекста на един пазар в България, в който недвижимите имоти се превръщат в единствената смислена инвестиция – то в предаването се смесват много теми. И то разказани на човешки език. Смятам, че на хората ще супер интересно да го проследят. Мартин е много скромен. Но тази вечер зрителите ще видят ново телевизионно откритие. Той не искаше изобщо да се появява в ефир. Ние го убедихме, че има супер данни да има телевизионно лице.“

„Извикаха ме да съм лошото ченге. Нашата роля като жури е да оценим свършената работа – дали двойките са успели да създадат продаваеми апартаменти. Защото има един голям проблем при хората, които правят ремонти. И той не е проблем, когато правят ремонти за себе си, а е проблем, когато правят ремонт за някой друг. Защото в крайна сметка тези двойки правят ремонти на жилища, които ще се продадат. Инстинктът ги кара образно казано да вложат душата си в апартамента. А истината е, че после хората, които искат да го купят не искат душата на тези двойки. А един хубав продаваем апартамент. На практика ние сме там, за да оценим освен дали са свършили ремонта добре, са успели да създадат нещо, което да отговори на повечето вкусове“, разказва Мартин Сребров.

„Днешният епизод и по принцип епизодите, в които журито влиза и оценява са посветени и на това – хората да обогатят познанията си за този пазар. Какво се търси? Кое е скъпо? Как да мога сам да произведа нещо? Отговорите на много въпроси ще бъдат показани тази вечер от 20.00 ч. по NOVA. Мартин каза нещо, което ние много харесахме. И ние вярваме в същото. Затова много добре си партнираме. „Каквото и да правиш, трябва да се опитваш да буташ целия свят напред.“ Тоест, ако правиш предаване, трябва да се опитваш то да бъде по-полезно. Тази философия може да бъде прилагана навсякъде.“

„Една от илюзиите за нашата работа е, че има прекалено много опции. И такъв тип бюджети. Сега 250 хиляди евро са сериозна сума за всеки човек. И когато видиш, че за това можеш да си купиш апартамент, който меко казано ще претърпи основен ремонт, си задаваш въпроса: „Това истина ли е? Да не би това да е някаква брокерска пропаганда, в която се опитват да те убедят, че имотите струват повече отколкото струват?“ За добро или за зло това предаване се получи като риалити в най-реалната си форма. Всичко е брутално истинско. Такова каквото е. Това, което аз видях до момента в предаването е, че няма невъзможни неща. Защото ще видите как в рамките на седмица, защото задачите на семействата са по седмици, как тези двойки успяха да направят чудеса. Който е влизал в ремонт знае, че може да бъде реализиран от три месеца до три години или до 13 години и повече. Ще видите как в рамките на 7 календарни дни банята от абсолютно груб строеж ще се изгради изцяло. А след това и стаите – една по една. Това е нещо нереално и показва силата на човешките възможности“, категоричен е Мартин Сребров.

Гледайте в събота от 20:00 ч. в новия епизод на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова