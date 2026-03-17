В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Пукалови от Горна Оряховица и семейство Адамс от София.

Семействата си откраднаха по един рунд в началото, като Пукалови взеха първия, а Адамс втория рунд. Точките от трети рунд отидоха отново при Пукалови, а от четвърти при Адамс и така отборите достигнаха до финалния рунд, който да реши изхода от тази битка. Адамс успяха да спечелят този важен рунд и това им донесе победата с 371:134 точки.

Те продължиха с доброто си представяне и в „Бързи пари“, където събраха 212 точки и спечелиха 3067,75 € от този епизод.

Днес Адамс ще посрещнат семейство Фешънки от Червен Бряг.

Редактор: Райна Аврамова