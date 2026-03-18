В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Адамс от София и семейство Фешънки от Червен Бряг.

След успешното представяне в първата си игра и в тази Адамс не отстъпиха на своите опоненти. Те спечелиха всичките пет рунда и оставиха Фешънки без нито една точка. С краен резултат 420:0 точки, Адамс продължиха напред.

Те покориха отново и „Бързи пари“ като събраха 202 точки и спечелиха още 2556,46 € от този епизод.

Днес Адамс ще посрещнат семейство Димитрови от Плевен.

