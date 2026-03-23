По желание на Елизабет Методиева Иво Димчев приема да дойде на интервюто с обувките, с които имитира образите на Миле Китич и Том Джоунс в "Капките". „Те са ми на кадем и си ги взех от предаването. Нося си ги от време на време по специални поводи“, разкри с усмивка той.

Иво Димчев разказва, че до последно се е колебаел дали да влезе в „Като две капки вода“. „Имитацията в изкуството ме побърква. Бях гледал откъси от предаването. Винаги най-интересни са ми били водещите. Казах си: „Пич, ако искаш наистина да си еклектичен и разнообразен, трябва да имаш много богат артистичен език. Така че, ако влезеш в „Капките“, това може много да ти помогне. Иначе нямаш никакъв шанс. Не съм знаел, че мога да имитирам и винаги съм имал съпротивление към това. Но се уча. Всеки път е голям стрес. Когато имитирах Емил Димитров, щях да умра от притеснение. От това, че знам колко много хората обичат тази песен и каква светиня е тя. Беше ме страх да не объркам текста. Слава Богу, мина...“

Според Иво Димчев, ако един артист не среща разбиране от публиката, вината си е в самия него. „Възможно е да е прекалено специфичен, трудно бива прочетен от много хора. Защото езикът му или текстовете му или индивидуалността му са прекалено некомерсиална и не търсещи широката публика. Аз съм такъв артист. Не ме интересува дали хората ще ме харесат или не. И говоря за широката аудитория. Мен ме интересува да съм верен на себе си, да съм честен, да правя нещата, както на мен ми харесва. А дали някой би ги харесал, бих се радвал, ако това е така. С годините ставам все по-приятелски настроен към публиката си и все повече разбирам колко е важно артистът да може да говори на нейния език.“

Иво Димчев смята, че има много образи, които са невъзможни за имитация. „От това, което съм виждал в предаването, знам, че се пада един образ, който много се притеснявам да не ми се падне. И това е Тодор Колев. Мечтая да се превъплътя в сър Елтън Джон, защото като малък слушах много неговата музика. Това беше моето пространство, в което се чувствах сигурен и защитен.“

Коя е любимата поп фолк певица или певец на Иво Димчев? Има ли любима рок банда? И с кой изпълнител би направил дует? Гледайте във видеото.

