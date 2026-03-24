Какво е преживяла на сцената Алекс по време на разтърсващото и емоционално изпълнение на Ode to My Family и какви са очакванията ѝ за предизвикателството, която ѝ предстои следващият понеделник – образите на Емилия и Флорин Салам?

„Долорес О’Риърдън трудна за имитация, но тук емоцията е много по-силна в песента. Тя някак ти дава криле, за да я направиш по-лесно. Не мисля, че съм я имитирала едно към едно. Но чувството, което тя е пресъздала в тази песен – съм успяла леко да се докосна до него“, разказва Алекс Раева и признава, че на репетицията се е разплакала.

„Опитвах се да се удържа, защото това повлия на изпълнението ми. Мислех си за моя баща, който си отиде преди 8 години. Винаги, когато се сетя за него, се просълзявам. Но с хубаво чувство, защото го усещам. Днес го усетих много близо до мен“, споделя Алекс и признава, че не си е представяла, че може да спечели лайв с точно такава песен. „За мен това е много готина победа, защото е много емоционална.“

Съпоставима ли е сцената на „Капките“ с друга сцена?

„Не бих могла да я сравня с друга сцена. Интензитетът, с който се случват нещата и всичко, което преживяваме, са несъпоставими. Вторник сутринта се събуждаме обикновено без глас и паниката, че няма да успееш следващият понеделник да си изпееш песента, е огромна. Преминаваме през трудни етапи, но се подкрепяме помежду си. Смятам, че сме жесток екип тази година.“

Алекс признава, че се притеснява от следващото предизвикателство, което ѝ предстои, защото ще трябва да имитира не само поп фолк певицата Емилия, но ѝ нейната дуетна половинка – румънецът Флорин Салам. „Румънският е „тъмна Индия“ за мен. И скокът от Долорес О’Риърдън към това превъплъщение, ще бъде огромен.“

Редактор: Боряна Димитрова